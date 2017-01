Come sappiamo, sulla benzina gravano alcune imposte, chiamate accise, che sono state introdotte negli anni per finanziare alcuni eventi, interventi e disastri nel mondo e in Italia. Trovate la lista completa qui. Come si può notare, tutte le accise si spiegano in qualche modo da sole (terremoti, guerre, crolli di dighe e autoferrotranvieri non hanno bisogno di…