Mini-dossier Autostrade, grafici, dati e altri pensieri

Nei giorni scorsi ho pubblicato per Termometro Politico un mini-dossier sulle autostrade e su Autostrade per l’Italia in particolare. È in tre parti, e quello che interessa in questa sede è l’ultimo:

Nell’ultimo ci sono dei grafici (immagini). Per me si tratta di un passo necessario nella mia personale missione di dire cose sensate.

Negli articoli ho inserito delle immagini statiche perché l’embed del grafico è una cosa che non ho ancora approfondito. Come si vede dal grafico seguente, funziona diciamo al 95%.

Le versioni “stand-alone” dovrebbero invece funzionare correttamente e le trovate qui, qui e qui. Codici e dati verranno pubblicati su GitHub quando sarò un po’ più soddisfatto del risultato e avrò completato la documentazione.





Questi grafici, di per sé poco significativi, sono però il frutto di un piccolo lavoro con il quale ho voluto iniziare a mettere i piedi nel vasto mare della scienza dei dati, ovvero un’occasione per cominciare ad applicare cose che ho studiato nei mesi scorsi al mondo reale.

Penso che abbiamo bisogno di dati aperti e chiari e di visualizzarli in maniera altrettanto chiara e accattivante in modo da schiaffarli in faccia a chi dice scemenze per lavoro. Un semplice esempio della potenza di questi schiaffi l’ho pubblicato qui.





Scrivere, insomma, non basta più: è un peccato, certo, ma le cose al momento vanno così, e non è detto che non sia un’opportunità. Fra adeguarsi e perire ho scelto la prima: finita l’avventura con IBT, mi sono tuffato completamente nella programmazione (in particolare, in gergo, come full stack developer), sia per imparare cose nuove sia per applicarle a cose che faccio ormai da tempo.

E speriamo serva a qualcosa.

